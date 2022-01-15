На Донбассе оккупанты снова нарушили "тишину" – где стреляли

Украинские военные контролируют ситуацию / Коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 14 января, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного.
- Недалеко от Причепиловки противники произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Пострадавшие военные
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Ситуация 15 января
По состоянию на 07:00 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.
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