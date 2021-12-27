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На Донбассе оккупанты снова открыли огонь – ранены украинские военные

София Ковнир
27 декабря, 17:10
Воины находятся в лечебных заведениях

Оккупанты обстреляли Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на вечер 27 декабря на Донбассе вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

  • В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.
  • Недалеко от Гнутова российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
  • В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.
  • В окрестностях Красногоровки и Травневого в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Есть раненые

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья тяжелое.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.

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