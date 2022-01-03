На Донбассе оккупанты убили украинского военного: что о нем известно (фото)

На Донбассе смертельно ранили украинского военного. Фото: коллаж "Сегодня"

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный. Им оказался младший сержант Станислав Богуславский родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

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Что известно?

31 декабря в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, младший сержант Станислав Богуславский. Как говорят его сослуживцы, он был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом.

"Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа. Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины", – добавили в бригаде.

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На Донбассе погиб Богуславский Станислав. Фото: 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

На Донбассе снова "тишина": в зоне ООС сутки нет обстрелов

По состоянию на утро 3 января на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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