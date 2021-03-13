На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

Обстрел был совершен недалеко от населенного пункта Марьинка

12 марта на Донбассе от обстрелов украинских позиций вооруженными формированиями РФ погиб военнослужащий ВСУ.

О его смерти в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

Обстрел позиций украинских защитников был совершен недалеко от населенного пункта Марьинка.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе в результате обстрелов и подрыва ранены 11 украинских военных.

Также напомним, боевикам на Донбассе разрешили открывать огонь по украинским позициям.