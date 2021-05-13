На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Украинский военный из-за обстрела со стороны российских наемников получил ранение несовместимое с жизнью

Фото: slovoidilo.ua

На Донбассе в четверг в районе проведения операции Объединенных сил при снайперском обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Вследствие вражеcкого снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, утром 13 мая на Донбассе в результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования ВСУ, но, к счастью, никто не пострадал.

Ранее мы также сообщали, чтона Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.