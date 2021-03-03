На Донбассе пассажирский поезд врезался в легковушку (фото)

В Донецкой области столкнулись пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая – Славянск и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района.

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В результате ДТП в автомобиле конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, одного из которых, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных сил Украины и медики скорой медицинской помощи.

В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути было временно остановлено на период проведения следственных действий.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области поезд врезался в легковушку.

Также напомним, в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд.