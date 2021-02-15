На Донбассе подорвали комбата боевиков "Длинного" (фото)

Один из главарей народной милиции ранее был близким соратником Безлера

В оккупированной Горловке подорвали автомобиль командира батальона т. н. "народном милиции". Сам боевик выжил, но получил повреждения.

"В Горловке было совершено покушение на командира батальона "народной милиции" Сергея (Попова), позывной "Длинный". Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. Посечены ноги, но живой и находится в больнице", – об этом сообщил в Telegram российский пропагандист Сладков.

В т. н. "министерстве госбезопасности ДНР" подтвердили подрыв автомобиля боевика. Там также сообщили, что в момент подрыва в машине якобы находилась малолетняя дочь военнослужащего, и оценили это как теракт.

Также в одном из пабликов боевиков опубликовали фото подорванного автомобиля.

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Как сообщает сайт Миротворец, во время оккупации Крыма входил в состав т. н. "самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера. Руководил ремонтом боевой техники, лично участвовал в боевых действиях в составе группы боевиков, дислоцированной на территории "Стирола".

Как сообщали новости "Сегодня", 14 февраля в районе Новолуганского подорвались на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военнослужащих. В связи с этим ГБР открыло уголовное производство.