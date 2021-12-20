На Донбассе подорвались двое украинских военных

Двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об это пишет пресс-служба ООС.

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"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воинам оказана ​​медицинская помощь, они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Оккупанты стреляли из запрещенного оружия

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли?

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

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