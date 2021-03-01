На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых

Военный автомобиль Объединенных сил подорвался на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего пострадали девять военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

Инцидент произошел 1 марта неподалеку от населенного пункта Водяное в Волновахском районе Донецкой области.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования", – отметили в пресс-службе.

Реклама

Пострадавших бойцов доставили в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь. Тяжесть их травм не уточняется.

На место происшествия прибыло руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства случившегося выясняются.