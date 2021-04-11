На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один раненый: где атаковали боевики

За последние сутки противники 10 раз нарушили режим прекращение огня

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 10 апреля, 10 раз нарушили режим прекращение огня – девять обстрелов и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Еще один военный получил пулевое ранение.

Недалеко от населенного пункта Пищевик противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Альянса.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.