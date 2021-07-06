На Донбассе погиб майор ВСУ: имя и фото офицера

Погибший был кадровым военным с большим опытом, служил в Вооруженных силах с 2002 года

/ Фото: Минобороны Украины

Вчера на Донбассе украинская армия понесла большие потери. Погибшим оказался майор Богдан Бродовский из 93бригады ВСУ "Холодный Яр".

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. 37-летний Бродовский был кадровым военным с большим опытом, служил в ВСУ с 2002 года.

У Бродовского остались без отца дети. Фото: facebook.com/93OMBr

Бродовский (слева). Фото: facebook.com/93OMBr

"В 93 бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93 бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", – вспоминает его сослуживец Сергей Александрович.

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Напомним, накануне украинские бойцы тоже понесли потери на Донбассе – в результате обстрелов позиций защитников вблизи пяти населенных пунктов 4 июля погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитан Юрий Письменный, еще один военный был ранен.