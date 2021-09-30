На Донбассе погиб украинский военнослужащий

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе сегодня, 30 сентября, во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говорится в сообщении.

Где стреляли

Вблизи Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону Попасной наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.