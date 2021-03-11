На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе под Старогнатовкой (Донецкая область) в результате обстрела украинских позиций из стрелкового оружия российскими оккупантами был тяжело ранен военный из состава операции Объединенных сил, который позже скончался.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому бойцу была оперативно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось.

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Восток" выразило соболезнования родным и близким погибшего военного.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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На месте происшествия работает руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, боевики усиливают свои позиции на передовой и подтягивают запрещенное вооружение, при этом пытаясь спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

По мнению представителей "Восточной правозащитной группы", российские оккупанты готовятся к военному наступлению на позиции Вооруженных сил Украины.