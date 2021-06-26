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На Донбассе погиб украинский военный

26 июня, 08:27

Юлия Ляхова

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды открыл огонь, украинский военный получил осколочное ранение

На Донбассе обстреляли позиции ВСУ. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 26 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды открыл огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

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За прошедшие сутки, 25 июня, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня:

К слову, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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