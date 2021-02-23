На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 февраля, они 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", – добавили в штабе.

Кроме того, неподалеку Водяного враг вел прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении противник совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского – из стрелкового оружия.

Вблизи Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

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Известно, что с начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения.

В вблизи Красногоровки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, в пригороде Авдеевки – со станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе украинские военные угомонили российских снайперов.

Также напомним, на Донбассе погибли двое военнослужащих.