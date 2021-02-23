Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на Донбассе

Украинские военнослужащие скончались после пожара в блиндаже

На Донбассе, где сегодня в результате обстрела из гранатомета погиб украинский военный, ВСУ понесли новые потери – в результате пожара в блиндаже погибли трое бойцов.

Об этом сообщили в 58-ой отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Пожар в блиндаже возник ранним утром 20 февраля в одном из подразделений бригады. При разборе завалов на месте инцидента были обнаружены тела двух военнослужащих. Идентифицировать их хотят при помощи ДНК-экспертизы.

Третий военнослужащий скончался в медицинском центре, куда его доставили с ожогами 90% тела.

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Военная служба правопорядка ВСУ начала проверку, а также сделана запись в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, что утром 14 февраля в районе Новолуганского погибли трое военных – капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко подорна вались мине. Президент Владимир Зеленский уже поручил расследовать этот инцидент.

А за два дня до этого военнослужащий получил ранение, подорвавшись в районе населенного пункта Павлополь.

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