На Донбассе построят новый аэропорт для гражданских рейсов – Зеленский

Проектирование начнется в этом году, сказал президент

На оккупированной части Донбасса построят новый аэропорт, который будет создан для гражданских рейсов.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме "Украина 30", аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", – сказал он.

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Ранее правительство также одобрило заключение соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по развитию аэропорта "Борисполь". В рамках этой инициативы будет выделено 270 млн евро на модернизацию летной полосы №2.

К слову, в Украине будут ежегодно проводить модернизацию 5-6 региональных аэропортов. При этом на 2022 год уже запланированы работы в воздушных гаванях таких городов: Черновцы, Сумы, Полтава, Черкассы.