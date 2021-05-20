На Донбассе притихли боевики: за сутки был один обстрел

На Донбассе боевики значительно уменьшили количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями

На Донбассе 19 мая было практически тихо. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбассе за последние сутки, 19 мая, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. С начала текущих суток обстрел был тоже один.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что вчера противник открывал огонь по позициям ВСУ из подствольных гранатометов возле Талаковки. А сегодня ночью стреляли вблизи Авдеевки из станковых противотанковых гранатометов.

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Наши защитники не пострадали. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе ООС.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.