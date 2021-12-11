На Донбассе продолжается обострение: где стреляли оккупанты

Что происходит на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 11 декабря на Донбассе вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим тишины. В результате никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

Вблизи населенного пункта Песчаное враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пивденного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.

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