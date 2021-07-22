На Донбассе продолжаются обстрелы: один боец ВСУ пострадал

Боевики обстреливают позиции ВСУ. / Фото: Минобороны РФ
На Донбассе за прошлые сутки, 21 июля, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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В направлении Авдеевки враг стрелял из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. А возле Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.
Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве – у него осколочные ранения. Сейчас мужчина в больнице в удовлетворительном состоянии.
С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуацию в районе ООС контролируют украинские военные.
Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.
Отметим, пока передовые отряды боевиков на Донбассе продолжают обстрелы, в тылу оккупанты тоже не скучают и регулярно "самоликвидируются". За вчерашний день у противника пострадали и погибли восемь человек.
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