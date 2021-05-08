На Донбассе прошла акция-реквием, посвященная Дню победы (фото)

Фонд Бориса Колесникова, глава Всеукраинской общественной организации "Землячество-Родной Донбасс" Татьяна Бахтеева и хоккейный клуб "Донбасс" провели возле братской могилы советских воинов Юго-Западного фронта в г. Константиновка акцию-реквием, посвященную Дню победы.

Участниками мероприятия стали: благотворители, ветераны, дети войны, представители общественности города, спортсмены. Организаторы акции возложили цветы к братской могиле, поздравили гостей с наступающим праздником, вручили подарки.

"Я представляю Всеукраинскую общественную организацию "Землячество-Родной Донбасс". Нашей организации чуть больше года, но нам уже удалось сделать много добрых дел. К сожалению, пандемия вынужденно замедляет нашу активную деятельность. Конечно же, в дни праздника Великой Победы мы не можем забывать о наших ветеранах, которые сегодня вместо счастливой жизни в уважаемом возрасте вновь ощущают все ужасы войны – войны на Донбассе. Мы не должны потерять память о Великой Победе, мы должны о ней помнить и говорить, рассказывать о ней своим детям и внукам. Тот, кто не помнит прошлого, не чтит прошлого, у того никогда не будет будущего!" – сказала Татьяна Бахтеева, глава Всеукраинской общественной организации "Землячество-Родной Донбасс".

Бахтеева также добавила, что за последнее семь лет в Украине было очень много разрушено памятников советским воинам, неизвестным солдатам, к которым люди приносили цветы не только в праздничные дни, но и в будни.

"Сегодня этих памятников становится все меньше, участились акты вандализма. В темные времена особенно видно светлых людей. Мне очень приятно отметить, что Фонд Бориса Колесникова на протяжении многих лет делает очень важное, нужное и доброе дело – восстанавливает памятники героям войны. Это бесценно! И мы сегодня вместе", – отметила глава Всеукраинской общественной организации "Землячество-Родной Донбасс".

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Также Бахтеева добавила, что каждая встреча с земляками для нее важна, потому что она сама из Донбасса, это ее родная земля, и она считает своим большим человеческим долгом помогать региону, чтобы как можно быстрее был мир на прекрасной донбасской земле.

"Дорогие ветераны, вас с большим великим праздником, низкий вам поклон, терпения, крепости, и конечно же, того боевого духа, с которым вы шли в бой, с которым вы победили фашизм и дали нам возможность жить. Возможность общения с вами и ваши рассказы, воспоминания о войне – для меня это настоящие бессмертные встречи. Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили вы во имя свободы, чести и будущей жизни. Мы очень любим вас и получаем от вас силу вашего железного патриотизма. Здоровья и мира вам, дорогие солдаты Великой Победы", – говорит Татьяна Бахтеева, глава Всеукраинской общественной организации "Землячество-Родной Донбасс".

"Уже традиционно Фонд Бориса Колесникова совместно с хоккейным клубом "Донбасс" накануне Дня победы поздравляют ветеранов Донецкой области, проводят торжественные мероприятия. Мы отдаем дань уважения тем, кто боролся за мирное небо, нашу жизнь, светлое будущее. Для нас большая честь оказать поддержку ветеранам, инвалидам Второй мировой войны, вдовам, детям войны, труженикам тыла, уделить им внимание, узнать об их нуждах, постараться помочь. Сегодня вместе с Татьяной Дмитриевной мы посетили в Константиновке инвалидов войны Николая Леонтьевича Чупака (95 лет) и Михаила Григорьевича Приходько (94 года), поздравили с наступающим праздником, очень тепло пообщались, вручили телевизоры и подарки. Хочется пожелать и им, и всем нам здоровья, мирной и благополучной жизни!" – рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Напомним, начиная с 2018 года Фонд реализует проект "Твоим освободителям, Донбасс!", в рамках которого уже отреставрировано 14 памятников и мемориалов героям минувшей войны по всему региону. Также ежегодно благотворители и представители ХК "Донбасс" поздравляют с Днем победы инвалидов войны и ветеранов Донетчины.

Ранее мы сообщали, что хоккеисты Донбасса и Фонд Бориса Колесникова вручили 1200 пасок жителям Донецкой области.

Кроме того, Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" запустили "Дайджест добрых дел".