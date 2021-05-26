На Донбассе ранен украинский военный

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – где стреляли оккупанты

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Отмечается, что с начала текущих суток, 26 мая, зафиксировано два обстрела. Оккупанты открывали огонь со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия еще и вблизи Павлополя.

Кроме того, за минувшие сутки, 25 мая, боевики восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия, а вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел с минометов 82-го калибра.

Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

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В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи поселка Березовое украинские военные заметили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Бойцы ВСУ из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

Известно, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.