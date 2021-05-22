На Донбассе ранили украинского бойца

Военнослужащего в срочном порядке доставили в медицинское учреждение

В зоне ООС ранили украинского бойца. Фото: "Восток"/Facebook

В субботу, 22 мая, в зоне операции Объединенных сил в результате вражеского снайперского огня получил ранения один украинский военнослужащий. Его состояние – тяжелое.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении.

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Военнослужащий оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья – тяжелое.

Ранее мы писали, что за прошлые сутки было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один боевое травмирование.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.