На Донбассе ранили украинского военного: где стреляли

Боевики стреляли по позициям ВСУ вблизи пяти населенных пунктов – наши защитники открывали ответный огонь

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

На Донбассе за прошлые сутки, 17 июня, боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных. В результате вражеских обстрелов пострадал еще один украинский военный (накануне один военный тоже получил ранение). Он получил пулевое ранение, военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Боевики стреляли по украинским позициям из станковых противотанковых и крупнокалиберных гранатометов, а также автоматических станковых гранатометов, минометов 120-го калибра, артиллерийских установок 122-го калибра и стрелкового оружия.

Вблизи каких населенных пунктов шли бои:

Пески;

Водяное;

Луганское;

Новотошковское;

Золотое.

Украинские военные защитники открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

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С начала суток 18 июня зафиксирован еще один обстрел со стороны боевиков.

Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.

Кроме того, мы рассказывали о гибели 22-летней лейтенанта 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карины Шемчук:

Также сообщалось, что Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе. 31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда.