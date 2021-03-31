Версія українською
$ 27,89
32,72

На Донбассе СБУ обнаружила схрон с тротилом и минами боевиков (фото)

31 марта, 12:32

Мария Дмитренко

Боеприпасы готовили для совершения диверсий в регионе

В Славянске Донецкой области Служба безопасности Украины выявила скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

Установлено, что тайник в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Реклама

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков.

Также напомним, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.

Новости на эту же тему:
СБУ Донбасс боеприпасы тротил мины схрон

Реклама

Новости партнеров

Чудовищное убийство Маши: отец сделал неожиданное заявление
Пенсия в Украине больше не будет получаться на "Укрпочте"?
Шикарный дом Королевской под Киевом с горой и озерами: фото