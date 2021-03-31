На Донбассе СБУ обнаружила схрон с тротилом и минами боевиков (фото)

В Славянске Донецкой области Служба безопасности Украины выявила скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.
Установлено, что тайник в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:
- 1 кг тротила;
- 2 электродетонатора;
- четыре мины;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
- 6 гранатометных выстрелов,
- 3 гранаты РГД-5,
- 10 запалов;
- кумулятивный заряд;
- почти 1000 патронов различного калибра.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков.
Также напомним, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.
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