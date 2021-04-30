На Донбассе силовики провели рейд против диверсий (фото)

Силы ООС отработали в городе Торецк в Донецкой области антидиверсионные мероприятия

Рейд против диверсий на Донбассе. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Подразделения Объединенных сил провели на Донбассе рейд по борьбе с диверсиями. Силовики осуществили оперативно-профилактическую отработку населенного пункта Торецк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Рейд против диверсий на Донбассе. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"Во время профилактических мероприятий розыскные группы обнаружили лиц, которые могут быть причастны к деятельности российско-оккупационных вооруженных формирований ОРДО", - говорится в сообщении.

Рейд против диверсий на Донбассе. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua Реклама

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Также силовики провели профилактические беседы с местным населением и проверили транспортные средства на наличие в них опасных предметов и незаконных веществ.

Рейд против диверсий на Донбассе. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее разведка сообщила, что оккупационные войска т.н. "ДНР" и "ЛНР" готовятся к масштабным военным учениям в мае, на которые вызывают даже гражданских – повестки уже рассылаются полным ходом.