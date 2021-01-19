На Донбассе следователь с сообщником требовали от виновника ДТП взятку (фото)

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы

На Донбассе внутренняя безопасность полиции задержала действующего и бывшего полицейских за вымогательство взятки.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в регионе произошло дорожно-транспортное происшествие. За непривлечение виновника аварии к уголовной ответственности следователь полиции и его посредник – бывший коллега – требовали от мужчины 140 000 гривен.

В Донецкое управление Департамента внутренней безопасности обратился 38-летний мужчина, который сообщил о вымогательстве денег сотрудниками полиции. Заявитель рассказал, что во время передвижения на собственном автомобиле попал в дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился 28-летний следователь отдела по расследованию ДТП СУ ГУНП в Донецкой области.

На следующий день от имени следователя полиции фигуранту аварии позвонил 42-летний бывший сотрудник Велико-Новоселковского отделения полиции. За закрытие уголовного производства по факту происшествия мужчина должен был предоставить "вознаграждение" – 140 000 гривен.

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Подозреваемых задержали сразу после получения ими неправомерной выгоды: 30 тысяч гривен изъято у посредника, 110 тысяч гривен – в автомобиле у следователя полиции.

Сейчас следователи ГБР готовят вручения подозрения сообщникам по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье прокурора поймали на взятке.

Также напомним, в Умани разоблачили во взяточничестве начальника сектора отдела полиции и его посредника.