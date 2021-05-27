На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный

Украинские военные не оставили это без ответа и ударили по оккупантам

Снайпер боевиков высматривает украинских военных / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе вражеский снайпер застрелил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Север".

Военные отмечают, что оккупанты нарушили режим прекращения огня недалеко от Новотошковского и обстреляли позиции украинской армии.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – говорится в сообщении.

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Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня уведомила ОБСЕ о действиях российских оккупантов.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки на Донбассе боевики девять раз обстреливали украинских военных. Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также активно бил из гранатометов.

Тем временем жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц. Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией COVID-19 – соответствующий "указ" подписал главарь так называемой "ЛНР".

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