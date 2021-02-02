На Донбассе снайпер оккупантов убил бойца ВСУ

На Донбассе украинская армия снова понесла потери – военнослужащего убил вражеский снайпер. Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы в Telegram.
В ТКГ отмечают, что это произошло сегодня в районе населенного пункта Торецк.
"Снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ о нарушении боевиками режима прекращения огня.
Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице. Корреспондент телеканала "Украина" рассказал, как снайперская пара оккупантов на днях тяжело ранила украинского военного. Он показал простреленную каску бойца.
Тем временем в разведке ВСУ сообщили, что за январь боевики понесли большие потери на Донбассе. Противник облегчает задачу украинской армии – большинство потерь небоевые.
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