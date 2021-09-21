На Донбассе снова неспокойно: боевики ранили бойца ВСУ

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"
Несмотря на объявленное перемирие, боевики на Донбассе продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в Минобороны.
Где стреляли боевики?
- Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении Новомихайловки и Новозвановки.
- Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.
- В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы из гранатометов различных систем.
- У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.
В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в районе Каменки противник применил минометы 120-го калибра.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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