На Донбассе снова неспокойно: боевики ранили бойца ВСУ

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Несмотря на объявленное перемирие, боевики на Донбассе продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

Где стреляли боевики?

Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении Новомихайловки и Новозвановки.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.

враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм. В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы из гранатометов различных систем.

противник осуществлял прицельные обстрелы из гранатометов различных систем. У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

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В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в районе Каменки противник применил минометы 120-го калибра.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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