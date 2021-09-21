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На Донбассе снова неспокойно: боевики ранили бойца ВСУ

Татьяна Очеретяная
21 сентября, 07:21
В понедельник боевики открывали огонь вблизи пяти населенных пунктов – один военный получил ранение

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Несмотря на объявленное перемирие, боевики на Донбассе продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Где стреляли боевики?

  • Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении Новомихайловки и Новозвановки.
  • Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.
  • В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы из гранатометов различных систем.
  • У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

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В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в районе Каменки противник применил минометы 120-го калибра.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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