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На Донбассе – обострение. Боевики 22 раза ударили по позициям ВСУ

24 июня, 09:00

Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились, несмотря на это, к счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Военные 93-бригады ВСУ. Фото: facebook.com/93OMBr

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 июня, они 22 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений.

"Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено", – говорится в сообщении.

Также недалеко от населенного пункта Пески зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

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С начала текущих суток, 24 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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