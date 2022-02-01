На Донбассе снова обострилась ситуация – где стреляли оккупанты

На Донбассе оккупанты открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 31 января, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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