На Донбассе снова обстрел: ранен один военный

На Донбассе есть раненый. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 24 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима тишины. В результате ранен один военный ВСУ.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.

Есть раненый

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

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"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.

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