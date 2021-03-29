На Донбассе снова обстрелы: боевики дважды нарушили перемирие

С начала 29 марта в районе города Светлодарск в Донецкой области боевики дважды открыли огонь и нарушили режим прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Боевых потерь среди украинских воинов нет, говорится на странице ООС в Facebook.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинские саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

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"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на разминирование Донбасса понадобится около 25-30 лет.