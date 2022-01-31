На Донбассе снова потери в рядах ВСУ – где стреляли боевики

Оккупанты один раз нарушали "тишину" / Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 30 января, на Донбассе российские оккупанты нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский военный. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает штаб ООС.

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Где стреляли

В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Есть раненый

Из-за действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в больнице. Сейчас состояние его здоровья средней тяжести.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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