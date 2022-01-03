На Донбассе снова "тишина": в зоне ООС сутки нет обстрелов

Оккупанты соблюдают "тишину". Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 3 января на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

От последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний украинский военный Игорь Тычина. Об этом сообщила заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

"Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.

Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.

"Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом", – добавила заместительница Коростенского городского головы.

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Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.

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