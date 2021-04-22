На Донбассе погиб боец ВСУ

На фронте снова обострилась ситуация – боевики совсем обнаглели и продолжают обстреливать позиции ВСУ

Противник не прекращает обстрелы и сегодня в результате разрыва снаряда погиб боец ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Военные сообщили, что ВСУ понесли потери в полосе ответственности ОТУ "Север", но не уточнили, где именно.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

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Украинская сторона в СЦКК уже уведомила ОБСЕ о нарушении боевиками режима прекращения огня и гибели украинского бойца.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – добавили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинским военным запретили отвечать на провокации.

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