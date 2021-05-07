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На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас

7 мая, 08:26

Татьяна Очеретяная

Обстрелы боевиков на Донбассе участились – они применяют запрещенное оружие и дистанционно минируют территорию

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За вчерашние сутки, 6 мая, погибли двое бойцов ВСУ, еще один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Где и из чего стреляли 6 мая

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранение. Спасти жизнь воинам не удалось. Еще один боец ВСУ получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ответ на обстрелы боевиков ВСУ открывали огонь.

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Вблизи Южного оккупанты дистанционно заминировали территорию с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях боевиков Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Какая ситуация 7 мая

По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Напомним, погибшего звали Дмитрий Товчигречка. 37-летний военный был механиком-водителем механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр". У него остались жена и маленькие дети.

Кроме того, вечером 6 мая стало известно, что российские оккупанты убили еще одного защитника. Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ.

Видео: Сегодня

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