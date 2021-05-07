На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас

Обстрелы боевиков на Донбассе участились – они применяют запрещенное оружие и дистанционно минируют территорию

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За вчерашние сутки, 6 мая, погибли двое бойцов ВСУ, еще один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Где и из чего стреляли 6 мая

Недалеко от Луганского враг два раза открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

враг два раза открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного – еще и со станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а – еще и со станковых противотанковых гранатометов. У Пищевика боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов – стрелковое оружие.

боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов – стрелковое оружие. В районе Талаковки по нашим позициям с БПЛА сделали два выстрела ВОГ-17.

по нашим позициям с БПЛА сделали два выстрела ВОГ-17. В пригороде Новотошковского вооруженные формирования РФ два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

вооруженные формирования РФ два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

враг обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от поселка Новотроицкое открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков трижды стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранение. Спасти жизнь воинам не удалось. Еще один боец ВСУ получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ответ на обстрелы боевиков ВСУ открывали огонь.

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Вблизи Южного оккупанты дистанционно заминировали территорию с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях боевиков Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Какая ситуация 7 мая

По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Авдеевки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного оккупанты дистанционно минировали с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Напомним, погибшего звали Дмитрий Товчигречка. 37-летний военный был механиком-водителем механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр". У него остались жена и маленькие дети.

Кроме того, вечером 6 мая стало известно, что российские оккупанты убили еще одного защитника. Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ.

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