На Донбассе во время снайперского обстрела ранен украинский военный

На Донбассе в воскресенье, 7 февраля, во время снайперского обстрела позиций украинских военых в районе Новомихайловки получил огнестрельное ранение боец ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от Новомихайловки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

Реклама

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение, и его оперативно доставили в госпиталь.

Украинская сторона в СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Вследствие обстрелов погибли двое военных ВСУ, ранения получили четыре бойца.