На Донбассе ВСУ снова обострение: ранены трое бойцов

На Донбассе снова ранены бойцы. Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 29 октября, вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов трое украинских бойцов получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Где стреляли?
- Один из обстрелов был зафиксирован вблизи Причепиловки. Оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Павлополя пророссийские войска вели огонь из гранатометов различных систем.
- В направлении Зайцевого боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Старогнатовки открывали огонь из стрелкового оружия.
- Возле Новотошковского оккупационные войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
- В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
- Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Ранены трое бойцов
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.
Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.
Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.