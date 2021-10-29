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На Донбассе ВСУ снова обострение: ранены трое бойцов

София Ковнир
29 октября, 17:35
Вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе снова ранены бойцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 29 октября, вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов трое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Где стреляли?

  • Один из обстрелов был зафиксирован вблизи Причепиловки. Оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от Павлополя пророссийские войска вели огонь из гранатометов различных систем.
  • В направлении Зайцевого боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Старогнатовки открывали огонь из стрелкового оружия.
  • Возле Новотошковского оккупационные войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
  • В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
  • Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Ранены трое бойцов

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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