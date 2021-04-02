На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где атаковали боевики

Особенно жарко было на Донецком направлении, где враг ударил из запрещенного оружия

Украинская армия продолжает нести потери на Донбассе. Сегодня в результате вражеских обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано семь обстрелов со стороны оккупационных войск РФ:

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на Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов;

на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик боевики ударили из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за прошлый месяц. Примечательно, что украинские военные изредка стреляли в ответ.

Видео: Сегодня