На Донбассе ВСУ снова понесли потери: подробности

На передовой снова активизировались вражеские снайперы. Сегодня оккупанты ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщает Оперативной-тактическая группировка "Восток".

Боевики очередной раз нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер.

"В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

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Командование ВСУ уведомило ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации по прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

А тем временем на фронте накаляется ситуация, перемирием там уже и не пахнет. Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ на Донбассе понесли ощутимые потери из-за атак вражеских снайперов.

Видео: Сегодня