Версія українською
$ 27,64
33,44

На Донбассе ВСУ снова понесли потери: подробности

10 февраля, 15:00

Сергей Мартынец

Украинские военные открыли ответный огонь после атаки боевиков

На передовой снова активизировались вражеские снайперы. Сегодня оккупанты ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщает Оперативной-тактическая группировка "Восток".

Боевики очередной раз нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер.

"В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Реклама

Командование ВСУ уведомило ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации по прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

А тем временем на фронте накаляется ситуация, перемирием там уже и не пахнет. Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ на Донбассе понесли ощутимые потери из-за атак вражеских снайперов.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Донбасс снайпер ВСУ боевики потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Главнокомандующий ВСУ Хомчак стал отцом — детали
В Украине у людей незаконно отбирают землю
Звучить жахливо: Соломія Вітвіцька шокувала прихильників новиною