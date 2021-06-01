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На Донбассе за месяц "самоликвидировались" десятки боевиков

1 июня, 15:07

Сергей Мартынец

Практически все потери оккупантов не боевые. А представьте, если бы украинские военные регулярно стреляли…

Боевики продолжают нести потери на фронте / Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе, а украинские военные отвечают только в редких случаях. И пока ВСУ соблюдают режим прекращения огня, оккупанты умудряются нести потери – за май погибли или получили ранения 100 боевиков.

Об этом сообщил в Twitter офицер разведки Сергей Нещадим.

Потери боевиков с 1-го по 31 мая:

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Потери боевиков с начала перемирия (от 27 июля 2020 года) 575 человек:

Отметим, что практически все потери врага небоевые – это подрывы на своих же минах, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, ДТП, суициды, болезни, наркомания и алкоголизм.

Как сообщали новости "Сегодня", за март боевики тоже понесли большие потери, причем большинство из них – небоевые.

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Донбасс боевики потери боевиков Сергей Нещадим

Источник: Сегодня

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