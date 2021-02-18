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На Донбассе засекли почти 50 танков и гаубиц боевиков: где видели технику

18 февраля, 17:19

Сергей Мартынец

На фронте и так напряженная ситуация, а тут еще артиллерия с танками замечена

На Донбассе снова заметили большое скопление техники боевиков в нарушение Минских договоренностей.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные ОБСЕ.

23 единицы с нарушениями установленных линий отвода тяжелого вооружения:

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20 единиц техники, размещенной за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

Также наблюдатели заметили военное присутствие в зоне безопасности вблизи населенного пункта Лобачево (Луганская область) – 6 боевых бронированных машин.

Как сообщали новости "Сегодня", в главном управлении разведки Минобороны Украины тоже заявляли, что боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции.

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техника Донбасс танки артиллерия

Источник: Сегодня

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