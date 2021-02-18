На Донбассе засекли почти 50 танков и гаубиц боевиков: где видели технику

На фронте и так напряженная ситуация, а тут еще артиллерия с танками замечена

На Донбассе снова заметили большое скопление техники боевиков в нарушение Минских договоренностей.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные ОБСЕ.

23 единицы с нарушениями установленных линий отвода тяжелого вооружения:

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11 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30А "Лягушка" вблизи населенного пункта Бугаевка (Луганская область);

2 единицы гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 4 "Лягушки" вблизи населенного пункта Белое (Луганская область).

20 единиц техники, размещенной за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

10 танков Т-64 и Т-72, ​​6 минометов и 3 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" вблизи Бугаевки;

танк Т-64 вблизи жилого района в населенном пункте Перевальск (Луганская область).

Также наблюдатели заметили военное присутствие в зоне безопасности вблизи населенного пункта Лобачево (Луганская область) – 6 боевых бронированных машин.

Как сообщали новости "Сегодня", в главном управлении разведки Минобороны Украины тоже заявляли, что боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции.