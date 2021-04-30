На Донбассе засекли российскую технику (видео)

Машины еще недавно видели в 20 километрах от линии соприкосновения вблизи Александровского

Россия продолжает поставлять технику на временно оккупированные территории Донбасса. Наблюдатели ОБСЕ заметили в Донецкой области не менее 15 бронированных автомобилей "Есаул", которые производятся исключительно в РФ. Об этом во время заседания постоянного совета ОБСЕ сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, машины еще в середине апреля видели в 20 километрах от линии соприкосновения – вблизи оккупированного села Александровское.

Видео: Сегодня

Отметим, что накануне наблюдатели ОБСЕ заметили большое количество военной техники боевиков, которая была расположена в нарушение Минских договоренностей.

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Техника, размещенная с нарушением линии отвода тяжелого вооружения: три гаубицы Д-30А "Лягушка", три танка.

Вне мест хранения запрещенного вооружения были замечены 26 танков.

Тем временем с оккупированных территорий пришли тревожные новости. Как сообщали новости "Сегодня", в т.н. "ДНР" будут "официально" отбирать пустующее жилье.