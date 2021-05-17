На Донбассе засекли скопление танков боевиков: где видели технику оккупантов

Наблюдатели ОБСЕ рассказали, что оккупационные войска препятствуют их работе и нарушают мирные договоренности

/ Фото: AFP

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу боевики тоже активничают. Наблюдатели ОБСЕ заметили тяжелое вооружение в нарушение Минских договоренностей. Также Миссия жалуется на постоянное препятствование работе наблюдателей со стороны оккупантов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на данные СММ.

Так, на полигоне вблизи населенного пункта Мирное были замечены 17 танков, которые находились за пределами выделенных мест хранения тяжелого вооружения

Недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское, засекли две боевые машины пехоты и три МТ-ЛБ.

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Еще по две единицы БМП обнаружено в населенных пунктах Петровское и Надаровка. Вся обнаруженная военная техника принадлежит оккупантам и находится в зоне безопасности, где быть не должна.

Также в СММ отметили, что боевики регулярно препятствуют работе наблюдателей. В частности, на блокпосту возле Горловки боевик не пропустил патруль СММ, сославшись на "нестабильную ситуацию с безопасностью в этом районе". А в пункте пропуска Вознесеновка, что 65 км от Луганска, наемник РФ вообще приказал наблюдателям покинуть этот район.

Также оккупанты постоянно глушат беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбасс приезжала делегация из США, которая осмотрела руины Широкино, и увидели даже российские боевые катера в море.

Видео: Сегодня