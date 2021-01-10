Версія українською
$ 28,4
34,85

На газопроводе под Лубнами устранили факельное горение газа

10 января, 10:50

Оксана Тесленко

Жертв и пострадавших нет

Факельное горение под Лубнами Полтавской области, где произошел взрыв, уже не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Жертв и пострадавших нет. Вследствие отключения ГРС "Вишневое" прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района:

"Метеорологическим отделением АРЗ СП с целью выявления в воздухе опасных веществ в населенных пунктах (с. Халепцы, с. Калайдинцы, с. Лушники, с. Клепачи) проводились замеры воздуха с помощью газоанализаторов", – добавили в ГСЧС.

Реклама

Превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечены 21 человек и 4 единицы техники. Всего к работам привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС – 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, из-за разгерметизации и взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области под Лубнами отключили ГРС "Вишневое", вследствие чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

Взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в 15:53. Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.

Новости на эту же тему:

Взрыв на газопроводе под Лубнами: какие версии рассматривают
взрыв лубны Полтавская область пожар

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
В Австралии хозяйка Tesla поиздевалась над похитителями ее авто