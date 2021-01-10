На газопроводе под Лубнами устранили факельное горение газа

Факельное горение под Лубнами Полтавской области, где произошел взрыв, уже не наблюдается.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Жертв и пострадавших нет. Вследствие отключения ГРС "Вишневое" прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района:
- Лазорки;
- Новооржицкое;
- Райозеро;
- Тарасенково;
- Вишневое;
- Яблочное;
- Воронинцы;
- Черевки;
- Хорошки;
- Новое;
- Загребельное;
- Тимки;
- Пилиповичи;
- Несено-Иржавец;
- Полуниевка;
- Казачье.
"Метеорологическим отделением АРЗ СП с целью выявления в воздухе опасных веществ в населенных пунктах (с. Халепцы, с. Калайдинцы, с. Лушники, с. Клепачи) проводились замеры воздуха с помощью газоанализаторов", – добавили в ГСЧС.
Превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечены 21 человек и 4 единицы техники. Всего к работам привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС – 45 человек личного состава и 10 единиц техники.
Напомним, из-за разгерметизации и взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области под Лубнами отключили ГРС "Вишневое", вследствие чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.
Взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в 15:53. Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.
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