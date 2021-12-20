На глазах у 2-летнего ребенка: в Тернополе муж выстрелил в жену

Между мужем и женой возник конфликт / Коллаж "Сегодня"
В Тернополе муж выстрелил в женуна глазах у ребенка. Пострадавшая находится в больнице.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Супруги любят выпить
С ранением грудной клетки скорая помощь доставила в больницу женщину 1991 года рождения. Она получила травмы во время спора с мужчиной.
Полицейские узнали, что супруги злоупотребляют спиртными напитками.
Хотел успокоить и напугать?
В этот день у супругов были гости, но между мужем и женой возник конфликт.
На момент ссоры подозреваемый держал на руках 2-летнего ребенка. Чтобы успокоить и напугать жену, он вытащил пневматический револьвер. В этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило.
Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции, мужчина приревновал жену.
"Мужчина поссорился с женой из-за того, что заподозрил ее в чем-то нехорошем. Муж пошел успокоить расплакавшегося ребенка и взял попавшийся под руку пневматический пистолет. Затем вернулся на кухню, где продолжала ругаться жена. В это время заплакал и ребенок, дернулся и мужчина нажал на курок", – рассказал спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.
Сама себя спасла
Пуля попала в женщину. С раной в груди она самостоятельно вызвала себе скорую. Пострадавшую доставили в больницу.
Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
Накажут ли мужа?
Мужчина в содеянном признался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса.
Подозреваемому грозит лишение свободы.
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