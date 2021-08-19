На глазах у близких: под Черниговом в озере убило током двух IT-шников

Изначально током ударило Влада (на фото сверху), а Евгений поплыл ему на помощь (на групповом фото в центре) / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 15 августа, на базе отдыха "Бречь" в Черниговской области в озере погибли два сотрудника IT компании – 26-летний Влад Каснер и 28-летний Евгений Иванов. Их прямо в озере ударило током.

Об этом сообщили в компании "СендПульс Чернигов" в Facebook.

Что произошло?

Компания отдыхала на этой базе отдыха не впервые. И в этот раз решили провести двухдневный корпоратив там. В первый день все было хорошо, а вот во второй произошла трагедия.

"Влад прекрасно плавал и недавно купил себе умные часы-трекер, по которым настраивал и контролировал персональные тренировки. Парень решил напоследок сделать полный круг вдоль всего берега озера – его жена осталась на берегу. Около 11.29 раздался странно-неестественный крик Влада, в судорогах он скрылся под водой на мелководье у неработающего декоративного водопада – буквально в двух метрах от берега", – говорится в сообщении компании.

Мужчине сразу же бросились на помощь коллеги. Евгений Кириенко, спрыгнул с сапа и поплыл с середины озера к скрывшемуся под водой Владу, одновременно громко зовя на помощь остальных. А с берега на призыв бросился Евгений Иванов, но подбежав к месту где исчез Влад схоже-неестественно закричал и в судорогах пропал под водой.

Второй мужчина, Евгений Корниенко, распознал действие тока, и повернул назад, крича об опасности. Если бы не его слова, то жертв могло бы быть больше, ведь и другие коллеги подбегали к озеру, собираясь спасать пострадавших. К берегу сразу же подбежал охранник комплекса, там нет спасателей. Он вошел в воду, но сразу выскочил на берег крича что его ударило током

"Подтянуть к берегу видневшееся на поверхности тело Жени он смог только через несколько минут с резинового надувного сапа. Второй охранник пытался разобраться как отключить напряжение – электрика в огромном комплексе тоже не оказалось, поэтому просто выключили подстанцию питающую весь комплекс и окрестности. Но ток оставался, так как включился резервный генератор и охранники не сразу поняли, как его отключить. Все эти заминки привели к тому, что тело Влада смогли поднять через четверть часа, как только пропало напряжение – бесценные 15 минут", – сообщили в компании.

Почти час коллеги, а позже медики, реанимировали пострадавших. Но их так и не удалось спасти – мужчины погибли.

Погибшие на озере Евгений Иванов (слева) и Евгений Каснер (справа) / Фото: "СендПульс Чернигов"

Что говорят в полиции?

Как сообщили нам в полиции Черниговской области, правоохранители действительно расследуют загадочную смерть двух мужчин на озере в гостиничном комплексе.

"Со слов очевидцев, этих мужчин убило током. Сейчас экспертиза устанавливает причину смерти этих отдыхающих", – сообщила нам спикер полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

По данным копов, открыто уголовное производство "Убийство двух человек, совершенное по неосторожности". Виновникам грозит от 5 до 8 лет. лишения свободы.

Как выяснилось, в озере погибли двое сотрудников IT-компании, один из которых был отличным пловцом.

"Нашим погибшим коллегам – Владиславу и Евгению было 26 и 28 лет соответственно. Со стороны гостиничного комплекса пока что не было никаких объяснений нам, что же произошло. На днях мы похоронили своих коллег", – рассказали нам в компании "СендПульс Чернигов".

По словам очевидцев, которые приводят в компании, причиной смерти могла быть неисправность проводки в декоративном фонтане. В самом же гостиничном комплексе сообщают, что остановили свою работу в связи с трагическими событиями.

"На территории комплекса проводятся следственные действия и проводится проверка всех систем безопасности", – сообщило руководство комплекса.

Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области попытка сделать фото на крыше поезда закончилась трагедией – парня ударило током, он загорелся.

Кроме того, в Житомирской области от удара током погиб 16-летний парень. Юноша решил залезть в электрощитовую. Он скончался еще до приезда медиков.