На грани катастрофы? В Черном море заметили огромное пятно (фото, видео)

В Одессе появилось пятно в море. Фото: Новини.LIVE Odesa, коллаж "Сегодня"

В Одессе в Черном море появилось огромное пятно. Местные жители предполагают, что в этом месте сливают канализационные стоки.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Новини.LIVE Odesa".

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В прибрежной зоне, в районе Маячного переулка, в море замечено огромное пятно, которое взволновало местных жителей. Одесситы думают, что там сливают канализационные стоки.

Однако несмотря на то, что пятно видно невооруженным взглядом, контролирующие органы проблемы не увидели.

"По данным координатам ни канализационных труб, ни пятна не обнаружено", — сообщили в ведомстве.

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В Черном море большое пятно. Фото: Новини.LIVE Odesa

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В море под Одессой за ночь появились странные пятна

В Одесской области люди, отдыхающие на пляжах поселка Черноморское, вынуждены были отказаться от купания из-за странных пятен красно-желтой грязи маслянистой консистенции, которые появились на поверхности за одну ночь.

Накануне вечером вода была абсолютно чистой – можно было увидеть стайки мальков и рыбу, но к 12 часам дня прибрежная вода стала мутной и по ее поверхности поплыли маслянистые пузыри.

Бывалые рыбаки рассказали, что ночью одно из судов, стоящих на рейде, сбросило в акваторию балластные воды и технический мусор, смешанный с топливом, и поэтому вдоль берега появились длинные пятна бурого цвета. Утки и чайки улетели подальше от этих пляжей, а рыба начала выпрыгивать на поверхность.

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